Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу

Кроме того, на поле встретились для выяснения футбольных отношений Сборная КВН и Сборная Большого Московского Государственного цирка. Победители турнира получили право выступить на фестивале РЛФ 16 сентября в Лужниках. Команда движения РЛФ! встретилась с капитаном команды КВН "Кефир" (г.Нягань) Аркадием Шестаковым и узнала подробности.

- По традиции КВН чемпион прошлого сезона пропускает следующий. Почему вы решили сломать стереотипы?

- Я бы сказал, что РФПЛ тоже потихонечку перенимает традиции КВН, и там тоже чемпион пропускает сезон. Глядя на «Спартак» в этом году, я сделал такое предположение. А по поводу нас, мы всегда ломали стереотипы, играя в КВН, мы так же нестандартно подходили ко всему.

- Что для вас значит стать двукратными чемпионами мира по футболу среди команд КВН?

- Это реально очень круто: ни одна команда не выигрывала дважды чемпионский титул, а уж тем более, не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить это и выиграть два раза подряд! Мы очень рады, мы готовились к этому турниру. И если можно сказать, что один раз это случайность, то два раза - это уже закономерность. В следующем году мы постараемся защитить титул в третий раз, но думаю, что это будет практически нереально. Дело в том, что у нас особый формат футбола: мы играем по схеме 5+1 и два тайма по 10 минут. В таких случаях фактор удачи играет очень большую роль.

- В Нягани следили за чемпионатом? Планируете организовать так называемый «чемпионский автобус»?

- Я думаю, что в Нягани люди, конечно, следили за турниром и поддерживали нас. Просто оттуда действительно далеко ехать, поэтому на трибунах за нас болели наши московские друзья и подруги. Мы хотели «чемпионский автобус» сделать в Москве, но не получилось согласовать с властями. Почему-то нас не хотели пускать на Красную Площадь.

- С какой из национальных сборных вы бы себя сравнили, по стилю игры?

- Мы, как сборная Германии. Машина просто.

- Вы стали одними из первых участников фестиваля «Россия любит футбол!» в «Лужниках» 16 сентября. Какие задачи поставите себе там?

- Мы обязательно примем участие в РЛФ. По задачам говорить трудно, так как мы не знаем класс команд, которые будут в нем участвовать. Но, по традиции, - выйти из группы и пройти как можно дальше.

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Беседовал Александр БАРАНОВ